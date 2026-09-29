Joden open tegen koning: zoon draagt buiten geen keppel meer

Joodse gemeenteleden hebben koning Willem-Alexander dinsdag tijdens zijn bezoek aan de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda in Den Haag openhartig verteld dat zij zich sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 minder veilig voelen. De koning was daar om met verschillende generaties te spreken over het Joodse leven en de betekenis van de gemeenschap.

Zo vertelde een vrouw dat haar zoon uit veiligheid buiten geen keppel meer draagt. Ze neemt geen Uber meer naar de synagoge en heeft haar mezoeza, een kokertje met een Joodse tekst aan de deurpost, niet meer zichtbaar buiten bevestigd. De koning vroeg haar of zij niet openlijk Joods kan zijn. "Nee, dat kan niet", antwoordde ze. Een andere aanwezige zei geen Hebreeuws boek meer te durven lezen in de trein.

Ook rabbijn Marianne van Praag vertelde de koning dat kinderen binnen de gemeenschap met antisemitisme te maken krijgen. Volgens haar durven sommigen niet te zeggen dat zij Joods zijn. Tijdens de gesprekken kwam ook ter sprake dat Joodse kinderen in Den Haag van school zijn gewisseld.

Blijven praten

Toen tegen Willem-Alexander werd gezegd dat hij daar niets aan kan doen, antwoordde hij: "Ik kan er wel aandacht voor vragen." De koning sprak over de "zwijgende meerderheid" en het belang dat die om de Joodse gemeenschap heen gaat staan. "Met handen blijf je ervan af", zei hij daarbij. Een van de aanwezigen vroeg de koning vervolgens nadrukkelijk wat zij zelf nog konden doen om die meerderheid te bereiken. "Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we die activeren?", vroeg ze. "Blijven praten", antwoordde Willem-Alexander.

Ook jongeren vertelden over de druk die zij ervaren. Het is volgens hen vanwege veiligheidsredenen moeilijker geworden om mensen van buiten de gemeenschap mee te nemen naar Joodse activiteiten. Toen werd verteld dat scholen niet meer naar de synagoge komen, reageerde Willem-Alexander: "Wat erg."

Veilige haven

Tegelijkertijd spraken de aanwezigen ook over de betekenis die de Joodse gemeenschap voor hen heeft. De synagoge werd sinds 7 oktober omschreven als een "veilige haven". Een vrouw noemde de gemeenschap haar "tweede huis", een plek waar zij niet wordt veroordeeld. Jongere gemeenteleden spraken over hun wens om Joods leven en tradities door te geven aan volgende generaties. De waardering voor de komst van Willem-Alexander werd meerdere keren uitgesproken. "Fijn dat u er bent", kreeg hij te horen. Aan het einde van een van de gesprekken zei een gemeentelid tegen de koning: "U bent altijd welkom."

Willem-Alexander bezocht dinsdag de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda om met verschillende generaties te spreken over het Joodse leven.