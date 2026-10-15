Jonna Fraser, Jan Smit, Yves Berendse, Zoë Livay en Het Nationale Ballet staan volgend jaar op het podium tijdens de jubileumviering van het Oranje Fonds in de GelreDome in Arnhem. Bij de jubileumviering op 30 januari 2027 zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig.

Het Oranje Fonds werd in 2002 opgericht als huwelijkscadeau aan het koningspaar. Met de viering wordt niet alleen het 25-jarig bestaan van het fonds, maar ook het zilveren huwelijksjaar van Willem-Alexander en Máxima gemarkeerd.

Tijdens het feest staan de "lokale helden" centraal, aldus het Oranje Fonds. Bij de jubileumviering worden duizenden vrijwilligers en sociale initiatieven uitgenodigd, terwijl het publiek thuis via NPO 1 live kan meekijken. Eric Corton en Sosha Duysker presenteren het evenement.

De komende weken worden nog meer artiesten bekendgemaakt via de website van het Oranje Fonds.