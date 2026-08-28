Jordaans hof rouwt drie dagen om koning Harald

Koning Abdullah van Jordanië heeft aan het Jordaanse hof een rouwperiode van drie dagen afgekondigd naar aanleiding van het overlijden van koning Harald uit Noorwegen. Dat meldt het Jordaanse persbureau Petra.

De periode van rouw is vrijdag, op de dag dat Harald op 89-jarige leeftijd overleed, begonnen. Het hof laat in een bericht weten dat de koning, mede namens de Jordaanse bevolking, zijn diepste medeleven heeft betuigd.

Anders dan andere vooraanstaande koningshuizen heeft Abdullah nog niet publiekelijk gereageerd op het overlijden van Harald.