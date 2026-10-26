Jordaanse koning reageert op arrestaties na aanslag op kerk

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandag gereageerd op het nieuws dat drie verdachten zijn opgepakt na de recente aanslag op een kerk. Hij spreekt op X onder meer over de achtervolging van het drietal: "We hebben gezworen dat de terroristen niet ongestraft zouden blijven, en dat geen enkele aanhanger van duistere ideologieën die de Jordaniërs verdelen, zal worden getolereerd."

Verder richt de vorst zich tot de slachtoffers van de schietpartij, die afgelopen vrijdag tijdens een begrafenis plaatsvond. "We bidden dat de zielen van de slachtoffers in vrede mogen rusten en wensen de gewonden een spoedig herstel toe", aldus Abdullah. Eerder noemde de koning de aanval een terreuraanslag en zei hij deze met "de strengste vergeldingsmaatregelen" te beantwoorden.

Negen mensen overleefden de schietpartij in Hammoud niet. Ook vielen er tientallen gewonden. Diverse leden van de Jordaanse koninklijke familie, onder wie het Jordaanse koningspaar en kroonprins Hussein, bezochten het dorp om slachtoffers en nabestaanden een hart onder de riem te steken.