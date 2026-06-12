Koning Charles werd tijdens zijn bezoek aan Grimsby Town Football Club door de kaartverkoopster van de club donderdag per ongeluk "schatje" genoemd. Dat meldt Hello! Magazine vrijdagmiddag. Francine Orr hield zich daarmee niet helemaal aan de geldende etiquette.

"We kregen een briefing over wat we wel en niet moesten zeggen en hoe we moesten buigen", vertelde Orr tegen het tijdschrift. "Ik had het de hele ochtend in mijn hoofd, maar toen kwam hij naar me toe en schudde mijn hand." De kaartverkoopster zei toen: "Alles goed, schatje", maar herstelde zich meteen. "Oh nee, het spijt me zo, Uwe Majesteit."

Gelukkig kon de koning het wel waarderen, aldus Orr. "Hij zei: het geeft niet, en hij moest lachen." Charles zei daarop: "Ik word graag schatje genoemd", voordat hij verder liep. "Hij was zo nuchter. Een geweldige, geweldige man", vindt de kaartverkoopster. "Het was zo fijn dat hij naar Grimsby is gekomen om iedereen bij Grimsby Town te ontmoeten."