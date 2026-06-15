Keizerin Masako afwezig bij fotomoment Paleis Het Loo

De Japanse keizer Naruhito poseert maandag alleen tijdens een fotomoment bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Keizerin Masako is niet aanwezig, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag. Een reden voor haar afwezigheid is niet bekendgemaakt.

Naruhito en Masako zijn in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het staatsbezoek begint officieel pas woensdag en duurt tot en met vrijdag. Het keizerlijk paar is echter al in Nederland en keek zondag de voetbalwedstrijd Nederland - Japan met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Van keizerin Masako is bekend dat ze lange tijd mentale problemen had en volgens het Japanse hof "soms schommelingen" in haar gezondheid heeft, waardoor ze last heeft van vermoeidheid en voldoende rust moet nemen.