Koning Willem-Alexander gaat eind deze maand op bezoek bij een asielzoekerscentrum (azc) in Leersum. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt. Azc-Leersum geldt als een van de oudste opvanglocaties van Nederland. Er worden momenteel meer dan vijfhonderd mensen opgevangen, meldt de RVD.

De koning wordt tijdens het bezoek op dinsdag 27 oktober rondgeleid over het terrein, waar hij in gesprek gaat met bewoners en medewerkers. Ook bezoekt hij de fietsenwerkplaats, waar gedoneerde fietsen worden opgeknapt en verkocht. Verder gaat Willem-Alexander langs de basisschool voor een gesprek met kinderen die in het azc wonen.

Daarnaast spreekt de koning met vrijwilligers, buurtbewoners en lokale politici over de manier waarop zij zich inzetten en draagvlak creëren binnen de gemeente.