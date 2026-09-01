De Zweedse koning Carl Gustaf heeft dinsdag zijn gelukwensen gestuurd naar de Noorse koning Haakon en koningin Mette-Marit. Haakon legde dinsdag de eed af voor het Noorse parlement en Carl Gustaf wilde naar eigen zeggen een van de eersten zijn om het koningspaar het allerbeste te wensen.

"Vandaag bent u officieel de Noorse troon bestegen en ik wil een van de eersten zijn om u en koningin Mette-Marit mijn allerbeste wensen over te brengen voor de grote taak die nu voor jullie ligt", schrijft Carl Gustaf in een telegram gedeeld door het Zweedse hof. "Het is mijn hoop dat u zich gesteund weet door uw peetvader, door uw Zweedse familie en door het hele Zweedse volk nu u uw hoge ambt als koning van Noorwegen hebt aanvaard", aldus Carl Gustaf.

Ook schrijft Carl Gustaf dat hij en zijn familie "met grote droefheid" het nieuws van het overlijden van koning Harald hadden ontvangen. "Beste Haakon! Koningin Sonja, u en de hele familie zijn in onze gedachten sinds het overlijdensbericht."

Koning Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd.