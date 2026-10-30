Koning Charles ontmoet 100-jarige oorlogsveteraan in Guyana

Koning Charles heeft vrijdag in Guyana een veteraan ontmoet die in de Tweede Wereldoorlog voor Groot-Brittannië vocht. De 100-jarige James Samuel vertelde de vorst over enkele van zijn avonturen, melden Britse media.

"Wat fijn om u hier vandaag te zien", zei Charles tegen Samuel. "Ik hoop dat het niet te veel moeite was om hierheen te komen. Ik hoor dat u 100 bent, bijzonder. En uw gehoor, uw zicht en al het andere zijn nog goed? Heel mooi, geweldig."

Samuel beschreef dat hij zich in 1943 aanmeldde bij de British Guiana Volunteer Force. Na zijn militaire loopbaan vestigde hij zich in Londen. Daar vond de veteraan met moeite werk vanwege vooroordelen en kreeg hij uiteindelijk een lage functie bij een telefooncentrale.

"Ik kon geen baan krijgen", stelde Samuel in gesprek met Charles. "Ik was de enige zwarte. Er werd me verteld dat zwarte mensen uit de koloniën geen leiding konden geven aan een telefooncentrale." Volgens Britse media fronste Charles zijn wenkbrauwen bij het horen van het verhaal en schudde hij zijn hoofd.