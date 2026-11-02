Koning Charles ontmoet Idris Elba op Antigua

De Britse koning Charles heeft tijdens zijn reis naar Antigua en Barbuda een oude bekende ontmoet. Tijdens een bezoek aan een historische marinebasis stond de koning oog in oog met de Britse acteur Idris Elba.

De Luther-acteur, die ook ambassadeur is voor de King's Trust, was aanwezig als presentator voor een concert. Op beelden is te zien hoe Charles en Elba een praatje maken. Ook is te horen dat Elba "sorry voor de premier" zegt tegen de koning.

Volgens Britse media was aanvankelijk niet meteen duidelijk of Elba de Britse premier Andy Burnham of premier Gaston Browne van Antigua en Barbuda bedoelde. Browne zei afgelopen weekend in een interview dat hij graag zou willen dat zijn land een republiek wordt, en dus dat Charles wordt vervangen als staatshoofd. Burnham stelde dit weekend dat hij open zou staan voor een gesprek over excuses voor het Britse slavernijverleden. Volgens koningshuisverslaggever Rebecca English ging de opmerking van Elba over Browne.

De rondreis van Charles in het Caribisch gebied is erg beladen. Uit meerdere landen klinkt de roep om excuses en herstelbetalingen om het slavernijverleden steeds luider. De kwestie zal vermoedelijk centraal staan tijdens een top voor leiders van het Gemenebest op dinsdag, waar Charles een toespraak geeft.