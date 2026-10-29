Koning Charles start tweedaags bezoek aan Guyana

Koning Charles is donderdag aangekomen in Guyana, waar hij werd verwelkomd door president Mohamed Irfaan Ali. Guyana werd in 1966 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, maar bleef lid van het Gemenebest. Het bezoek benadrukt de diplomatieke betrekkingen, die dit jaar zestig jaar bestaan, tussen beide landen.

Tijdens zijn tweedaagse bezoek gaat de Britse vorst onder meer in gesprek met vertegenwoordigers van de inheemse bevolking over hun bijdrage aan het beschermen van de natuur.

Het bezoek aan Guyana is onderdeel van de negendaagse reis die Charles door het Caribisch gebied maakt. In de afgelopen dagen bezocht hij de Bahama's. Later staan bezoeken aan Antigua en Barbuda op de agenda.