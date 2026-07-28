Koning Charles ziet belangrijke adviseur vertrekken

Koning Charles moet op zoek naar een nieuwe adviseur. Clive Alderton, die door Britse media wordt omschreven als zijn rechterhand, legt volgend jaar zijn functie na elf jaar neer.

Alderton is sinds 2006 werkzaam voor de Britse koninklijke familie, waarvan elf jaar als de belangrijkste adviseur van Charles. Hij begeleidde de koning onder meer bij zijn kroning en moeilijke momenten zoals het vertrek van prins Harry en Meghan en de betrokkenheid van Andrew Mountbatten-Windsor in het Epstein-dossier.

Een woordvoerder van het paleis laat aan Britse media weten dat koning Charles en koningin Camilla "enorm dankbaar zijn voor Clives onvermoeibare steun en wijze raad door de jaren heen, en voor zijn rotsvaste loyaliteit die zal zorgen voor een soepele overgang naar zijn opvolger."