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Koning en koningin naar afscheid directeur Het Nationale Ballet

23 jun , 14:29Koningshuis
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Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan op donderdagavond 2 juli naar het gala van Het Nationale Ballet. Het koningspaar woont er het afscheid van directeur Ted Brandsen bij, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.
Brandsen leidde het balletgezelschap sinds 2003. Tijdens het gala in Nationale Opera & Ballet in Amsterdam wordt stilgestaan bij zijn verdiensten.
Traditiegetrouw opent het gala met het Grand Défilé, waarin meer dan 250 dansers samen hun opwachting maken. Hieraan nemen dansers van de Junior Company, Het Nationale Ballet en studenten van de Nationale Balletacademie deel.
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