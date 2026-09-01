Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden op Prinsjesdag weer vergezeld door hun drie dochters. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane erbij zullen zijn op 15 september.

De dochters van het koningspaar zijn sinds hun 18e verjaardag aanwezig tijdens Prinsjesdag. Vorig jaar maakte de inmiddels 19-jarige Ariane als jongste prinses haar debuut.

Naast het koningspaar en de prinsessen zijn ook prins Constantijn en prinses Laurentien aanwezig bij de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, de rijtoer en de balkonscène.