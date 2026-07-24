Koning Felipe begint vakantie in Palma met reeks audiënties

Koning Felipe is zijn vakantie op het Spaanse eiland Mallorca traditioneel begonnen met een reeks audiënties. In het koninklijk paleis La Almudaina in Palma de Mallorca ontving hij vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten.

Als eerste ontving Felipe Margalida Prohens Rigo, de regionale president van de Balearen, de eilandengroep in de Middellandse Zee waartoe Mallorca behoort. Vervolgens ontving hij de voorzitter van het parlement van de Balearen, de burgemeester van Palma en tot slot de president van de Raad van Mallorca.

Het is traditie dat de Spaanse koning zijn vakantie op Mallorca begint met ontmoetingen met volksvertegenwoordigers van de Spaanse archipel.