Koning Felipe belt premier en burgemeester over situatie in Ceuta

De Spaanse koning Felipe heeft telefonisch contact gehad met zowel premier Pedro Sánchez als de burgemeester van Ceuta, Juan Jesús Vivas. Aanleiding was de toestroom van migranten die de Spaanse exclave Ceuta zijn binnengedrongen, melden Spaanse media vrijdag.

Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in de afgelopen 24 uur naar schatting 49.000 migranten Ceuta binnengekomen. De meesten bereikten de enclave via zee door om de Dam van Tarajal heen te zwemmen.

Premier Sánchez bezoekt vrijdag Ceuta. Spaanse media melden dat de grote toestroom mogelijk kon ontstaan doordat Marokkaanse grenswachten lange tijd niet ingrepen.