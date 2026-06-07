Koning Felipe en koningin Letizia hebben zondag de mis bijgewoond van paus Leo XIV in Madrid. Ook hun dochters, prinses Leonor en Sofía, waren bij de plechtigheid aanwezig. De mis vond plaats op het Plaza de Cibeles en wordt het hoogtepunt genoemd van het bezoek van de paus aan Spanje.

Het Spaanse koningspaar heette de paus zaterdag welkom op het vliegveld. Na het welkom op de luchthaven volgde een ceremonie op het koninklijk paleis in Madrid.

Naast het koninklijk gezin waren 1,2 miljoen mensen uit heel Spanje naar de hoofdstad getrokken om een glimp van de paus en zijn pausmobiel op te vangen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië. Komende week doet de paus Barcelona en de Canarische Eilanden aan.