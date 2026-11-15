De Spaanse koning heeft zondagavond het nationale elftal aangemoedigd in het Metropolitano-stadion in Madrid. Felipe zag samen met zijn dochter Sofía hoe de Spaanse voetballers voor het eerst sinds een kleine drie jaar een wedstrijd verloren.

Het Spaanse hof deelde op Instagram een reeks foto's en filmpjes van het uitje van de koning en prinses. Beiden droegen de nationale kleur: Felipe had een rode stropdas om en Sofía droeg een rode sjaal.

Voorafgaand aan de wedstrijd hielden Felipe en Sofía samen met de rest van het stadion een minuut stilte voor de overleden Spaanse voetballer Jesús de Miguel. Hij overleed na een botsing met een doelman tijdens een wedstrijd.

De groepswedstrijd in de Nations League werd gewonnen door Engeland met 3-2. Beide landen hadden zich al verzekerd van een plaats in de kwartfinales.