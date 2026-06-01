De Spaanse koning Felipe heeft maandag prins Albert van Monaco ontvangen in het Zarzuela-paleis in Madrid. De prins brengt een bezoek aan het land in het kader van 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Monaco en Spanje.

Het Monegaskisch hof deelde op Instagram een video waarin te zien is hoe Felipe een innige omhelzing geeft aan Albert. Maandagmiddag staat er onder meer een lunch op het paleis op het programma.

Prins Albert en Felipe gaan later ook naar een tentoonstelling ter ere van 150 jaar diplomatieke betrekkingen. Daar zijn ook prinses Charlène en koningin Letizia bij aanwezig.