Koning Felipe ontmoet patiënten en personeel in ziekenhuis

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag patiënten en medewerkers ontmoet van het Hospital Universitario Santa Bárbara in de stad Soria. Het Spaanse hof deelt beelden van het bezoek op Instagram.

Felipe kreeg een rondleiding door het ziekenhuis, dat recent is gerenoveerd, en bezocht onder meer de afdelingen psychiatrie, kindergeneeskunde en oncologie. Op beelden is te zien dat de koning een jonge patiënt een high five geeft.

Ook kreeg Felipe uitleg bij nieuwe apparatuur van het ziekenhuis zoals een nieuwe CT-scanner en chirurgische robots.