Koning Felipe prijst inzet veiligheidsregio in Ceuta

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag zijn waardering uitgesproken voor het werk van de veiligheidsregio bij noodsituaties en rampen. Tijdens een bezoek aan de Nationale School voor Civiele Bescherming in Rivas-Vaciamadrid stond hij ook stil bij de "buitengewoon complexe situatie" in het Spaanse Ceuta, zo valt te lezen op de website van het Spaanse koningshuis.

"Grote noodsituaties kunnen vele vormen aannemen. Daarom voel ik de behoefte, juist nu, om een ​​Spaanse stad te noemen die we deze dagen allemaal nauw aan het hart dragen, en om erkenning uit te spreken voor het enorme werk dat wordt verzet door het personeel van de veiligheidsregio in Ceuta", zei de koning in een toespraak. "Het werk van deze mannen en vrouwen wekt bewondering in heel Spanje." Ook noemde de koning de civiele bescherming "een van de nobelste vormen van publieke dienstverlening".

Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meesten keerden in de uren daarna alweer terug naar Marokko, andere duizenden niet.

Voorafgaand aan de opening van het academiejaar 2026/2027 van de Nationale School voor Civiele Bescherming legde Felipe een krans bij een monument voor mensen die tijdens hun werk voor de rampenbestrijding zijn omgekomen. Ook werd een minuut stilte gehouden.