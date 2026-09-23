Koning Filip op bezoek bij Brusselse zeepfabrikant

Koning Filip van België heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Brusselse zeepfabrikant Savonneries Bruxelloises. Daar zag de vorst van dichtbij hoe de zepen worden gemaakt.

Het bedrijf werd opgericht in 1926 en maakt de zepen nog steeds in het oorspronkelijke gebouw, volgens productiemethodes die traditionele knowhow combineren met moderne technieken. Sinds 2016 is Savonneries Bruxelloises ook hofleverancier.

Koning Filip toonde volgens directeur Maxime de Villenfagne veel belangstelling tijdens zijn rondleiding. "Hij heeft enorm veel vragen gesteld aan de verschillende mensen bij elke stap van de productie", zei de bestuurder tegenover persbureau Belga. "Er was een echte nieuwsgierigheid naar het productieproces. Dat is de beste erkenning die we kunnen krijgen als klein bedrijf, dat de koning hier op bezoek komt."