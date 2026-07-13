Koning Filip gaat zondagmiddag een bezoek brengen aan de Formule 1-race op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Dat maakt het Belgische hof maandag bekend. Na afloop reikt Filip de trofee uit aan de coureur die als eerste over de finishlijn komt.

De koning van België bezoekt voorafgaand aan de race de paddock en teamfaciliteiten van Mercedes-AMG en Ferrari, waar hij zal spreken met verschillende coureurs en medewerkers van de teams.

Ook staat er voor de vorst een ontmoeting op de planning met Formule 1-baas Stefano Domenicali en spreekt de koning met Mohammed Ben Sulayem, voorzitter van de Internationale Automobielfederatie (FIA).