De Belgische koning Filip wenst de Rode Duivels, het Belgische voetbalelftal, heel veel succes op het WK. "Het hele land staat achter jullie", zei de Belgische koning in een videocall met de Belgische bondscoach Rudi Garcia, aanvoerder Youri Tielemans en speler Romelu Lukaku.

Filip vroeg onder meer hoe het met de selectie gaat en of de spelers nog last hebben van een jetlag. Volgens Garcia is dat "een klein beetje" het geval, maar maakt het team het goed. Ook wilde de koning weten hoe de sfeer binnen het team is. Tielemans sprak van een "goede mix van jonge en ervaren spelers" en een "goed team".

"Als er een goede sfeer is, dan is alles mogelijk en kunnen jullie winnen", zei de koning. "We denken aan jullie en volgen jullie wedstrijden", aldus Filip. Het Belgische elftal speelt maandag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.