Koning Frederik heeft groot vertrouwen in de nieuwe Noorse koning Haakon en kijkt ernaar uit hem te ontmoeten en te helpen. Dat zei de Deense koning tegen de pers tijdens de opening van de conferentie Space for Inspiration in het Bella Center in Kopenhagen.

"Hij moet de tijd krijgen om zichzelf als mens een plek te geven in zijn nieuwe koningsrol. Ik kijk ernaar uit om hem te ontmoeten en op alle mogelijke manieren te ondersteunen," aldus koning Frederik.

De vorige week overleden koning Harald van Noorwegen was een achterneef van de Deense koningin Margrethe, de moeder van Frederik. "Ik herinner me hem als een minzaam mens, mijn oom", zei Frederik. "Hij straalde altijd rust en een goed humeur uit, en voor mij was hij een warm en humoristisch persoon die in elke situatie precies de juiste snaar wist te raken."

Het Deense koningshuis maakte eerder al bekend dat koning Frederik en koningin Mary op 9 september aanwezig zijn bij de staatsbegrafenis van koning Harald in Oslo. Het Deense staatsbezoek aan België, dat van 8 tot en met 10 september zou plaatsvinden, wordt daardoor uitgesteld.