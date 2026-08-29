Koning Haakon houdt zaterdagavond toespraak over vader Harald

Koning Haakon houdt zaterdagavond een herdenkingsspeech voor zijn overleden vader, koning Harald. Dat heeft het Noorse hof bekendgemaakt.

De toespraak wordt om 19.00 uur uitgezonden. De Noorse omroep NRK en persbureau NTB verzorgen gezamenlijk de registratie. Het is de eerste toespraak die Haakon geeft als koning.

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Haakon, die komende dinsdag voor de Storting, het Noorse parlement, officieel de eed aflegt als nieuwe koning van Noorwegen.