Koning Haakon legt dinsdagmiddag eed af voor Noors parlement

Koning Haakon zal dinsdagmiddag om 13.00 uur de eed afleggen voor het Noorse parlement, de Storting. Dat maakte het hof maandag bekend. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn overleden vader Harald (89) op als koning van Noorwegen.

Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra vergezellen de koning dinsdag. Haakon moet voor de eedaflegging het volgende fragment uit de grondwet citeren: "Ik beloof en zweer het Koninkrijk Noorwegen te besturen in overeenstemming met zijn grondwet en wetten, zo waarlijk helpe mij God de Almachtige en de Alwetende."

Koningin Sonja en prins Sverre Magnus zullen de beëdiging vanuit de plenaire zaal bijwonen, aldus het hof.

De kroonprinses zal haar eed op de grondwet schriftelijk afleggen in het parlement. Later op dinsdag zal Ingrid Alexandra de eed in het paleis ondertekenen. Koning Haakon zal tijdens de eerstvolgende kabinetsvergadering het publiek informeren dat de eed is ondertekend en naar de Storting is verzonden.