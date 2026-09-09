Koning Haakon ontvangt gasten na uitvaart Harald

Koning Haakon van Noorwegen heeft woensdag na de uitvaart van zijn vader koning Harald alle koninklijke genodigden en andere hoogwaardigheidsbekleders officieel welkom geheten op het paleis voor een receptie. Hij werd geflankeerd door koningin Sonja, de weduwe van Harald, en kroonprinses Ingrid Alexandra.

De families van de Europese koningshuizen zijn goed met elkaar bevriend en dat was duidelijk te zien. NRK zond livebeelden van de ontvangst uit en daarop werden Haakon, Sonja en Ingrid Alexandra warm begroet door veel gasten. Dat gold ook voor het Nederlandse koningshuis. Zo gaf koning Willem-Alexander Haakon een dikke knuffel en koningin Máxima gaf hem een kus terwijl ze hun condoleances overbrachten.

Er was niet te horen wat de royals tegen elkaar zeiden. Sonja pinkte een traantje weg in het gesprekje met Máxima, maar er werd tegelijkertijd ook gelachen. Ook was duidelijk te zien dat prinses Amalia en Ingrid Alexandra een goede band hebben. Voor ze wegliep, blies ze nog even een handkusje naar de kroonprinses.

Voor veel royals was het ook een gelegenheid om bij te praten. Terwijl ze in de rij stonden om de Noorse koninklijke familie te condoleren, werd er al volop met elkaar van gedachten gewisseld.