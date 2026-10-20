Koning Haakon ontvangt Oekraïense president Zelensky

Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontvangen. Dat gebeurde tijdens een audiëntie in het Koninklijk Paleis in Oslo.

De Oekraïense president is in Oslo voor een multilateraal overleg op hoog niveau, dat wordt voorgezeten door de Noorse premier Jonas Gahr Støre en de Finse president Alexander Stubb. Ook de Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff is erbij.

Zelensky heeft in de afgelopen weken meer Europese royals bezocht. Zo was hij vorige week bij de Belgische koning Filip en ook bij koning Charles in het Verenigd Koninkrijk. Na afloop van dat laatste bezoek zei Zelensky dat hij het belangrijk vond om de Britse koning "persoonlijk te bedanken voor zijn onwankelbare steun aan Oekraïne".