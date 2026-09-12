Koning Haakon: prinses Astrid was belangrijke steun

Het Noorse koningshuis heeft op sociale media stilgestaan bij de vrijdag overleden prinses Astrid. In een bericht wordt de prinses geroemd om haar jarenlange inzet voor het koningshuis en kwetsbare mensen in de samenleving.

"Tante Astrid was een belangrijke steun voor koning Harald en de rest van onze familie", zegt koning Haakon in het bericht. Volgens hem was Astrid "zeer loyaal" en voerde ze haar taken altijd uit "met betrokkenheid, aanwezigheid en een aanstekelijk humeur".

Astrid vervulde van 1954 tot 1968 de rol van first lady van Noorwegen. Na het overlijden van haar moeder nam ze representatieve taken op zich aan de zijde van haar vader, koning Olav V.

Prinses Astrid overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd. Ze was de oudere zus van de onlangs overleden koning Harald.