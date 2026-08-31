Koning Haakon stopt als VN-ambassadeur

Koning Haakon houdt op als ambassadeur van het United Nations Development Programme (UNDP). Dat zegt bestuurder Toril-Iren Pedersen tegen het Noorse Panorama Nyheter. Haakon werd in 2003 benoemd tot 'goodwill ambassador' van het VN-ontwikkelingsprogramma.

"De rol als UNDP-ambassadeur vervulde hij als kroonprins. Nu hij koning van Noorwegen is, is het niet vanzelfsprekend dat de functie wordt overgeheveld", aldus Pedersen. Hoewel Panorama het nieuws nog niet bevestigd heeft gekregen van het paleis, zegt Pedersen dat de koning is bedankt voor zijn samenwerking.

Haakon heeft als UNDP-ambassadeur bezoeken gebracht aan verschillende landen. Zo ging hij in 2024 naar Jamaica, in 2022 naar Kenia en in 2019 naar Colombia.