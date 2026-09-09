De overleden koning Harald is woensdag op zijn laatste rustplaats aangekomen. De processie met de kist arriveerde tegen 15.00 uur bij fort Akershus. De nieuwe koning Haakon begeleidde de stoet samen met koning Frederik van Denemarken en koning Carl Gustaf van Zweden.

In de kapel van Akershus vindt nog een besloten afscheid plaats voor familie, koninklijke gasten en hoogwaardigheidsbekleders. Na afloop van die ceremonie wordt de kist van Harald bijgezet in de crypte. Hij krijgt volgens Noorse media een plek naast de sarcofagen van zijn grootvader koning Haakon en zijn echtgenote koningin Maud aan de ene kant, en aan de andere kant zijn vader koning Olav en kroonprinses Märtha.

Na de plechtigheid worden de vlaggen die nog halfstok hingen weer in de top gehesen. Ook worden er saluutschoten afgevuurd en zullen de kerkklokken in heel Noorwegen een uur lang luiden.

De Noorse koninklijke familie keert vervolgens terug naar het paleis, waar ze op het balkon zullen verschijnen.