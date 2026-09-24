Koning leert over innovaties voor een gezonde Noordzee

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in IJmuiden geleerd over innovaties die de Noordzee toekomstbestendig en gezonder moeten maken. Tijdens een bezoek aan Ecowende kreeg hij uitleg over onder meer mosselkweek op zee, onderwaterrobots en het herstel van riffen. "Mooie innovaties", vond Willem-Alexander.

Bij een stand van het bedrijf BESE, dat zich bezighoudt met natuurherstel, kreeg de koning uitleg over biologisch afbreekbare materialen die worden gebruikt om de zeebodem te herstellen. Zo worden onder meer bomen op de zeebodem geplaatst, zodat vissen, haaien en roggen beschutting krijgen. Een deel van het hout wordt ingesmeerd met materiaal waaraan oesters zich graag hechten.

Daar mocht de koning zelf mee aan de slag. Met handschoenen aan drukte hij zijn hand stevig in een plakkaat met het materiaal waarop oesters kunnen groeien. Dat wordt volgens het bedrijf op de bodem geplaatst. "Over een paar jaar zie je het toch niet meer, alleen maar oesters", grapte de koning.

Mosselen

Willem-Alexander kreeg ook uitleg over duurzame voedselvoorziening op de Noordzee. Zo kreeg de koning bij een stand van Krijn Verwijs te horen hoe mosselen midden op zee kunnen groeien aan speciaal touw. De koning voelde even aan het materiaal. De mosselen kunnen riffen vormen, waar andere diersoorten weer van profiteren.

Ook kreeg Willem-Alexander uitleg over een onderwaterrobot van Lobster Robotics waarmee de bodem van de Noordzee nauwkeurig kan worden bekeken. Volgens het bedrijf brengt het als een soort Google Earth de bodem van de Noordzee in kaart en is het "hard nodig" om in beeld te krijgen wat er op de bodem gebeurt.