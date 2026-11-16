Koning Willem-Alexander heeft maandag op Sint Eustatius de duizenden mensen herdacht die er als slaafgemaakten aan land kwamen. "Voor hen geen saluut bij aankomst", zei hij op Fort Oranje tijdens Statia Day, de jaarlijkse feestdag waarop het eiland The First Salute herdenkt.

Precies 250 jaar geleden beantwoordde Fort Oranje het saluut van een Amerikaans schip. Dat geldt als een van de eerste buitenlandse erkenningen van de Amerikaanse onafhankelijkheid. "The First Salute is een ijkpunt in de geschiedenis", zei Willem-Alexander. "Maar onze gezamenlijke geschiedenis omvat veel meer. Er is óók het verhaal van Statia als plek van herinnering aan slavernij."

"In de zeventiende en achttiende eeuw kwamen vele duizenden mensen uit West-Afrika hier aan land. Na een mensonterende reis van twee maanden, opeengepakt in scheepsruimen met niet meer dan 2 vierkante meter per persoon. Voor hen geen saluut bij aankomst."

Golden Rock

"Ze werden te werk gesteld op de suikerplantages of als sjouwer op de kade. Of ze werden doorverkocht naar omringende eilanden", vervolgde de koning. Hij verwees naar het onderzoek dat op zijn verzoek is gedaan naar de rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie "liet zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen eeuwenlang actief werden ondersteund", aldus Willem-Alexander.

"Ik heb in Leiden gezegd hoezeer dit me raakt en hoezeer ik me verbonden voel met allen die de doorwerking van het slavernijverleden nog voelen", zei de koning. "En vandaag wil ik dat herhalen bij u, de gemeenschap van Statia, die mij zo dierbaar is en waarvoor ik respect heb." De koning bracht in zijn toespraak een saluut aan de inwoners van Sint Eustatius.

"Ik weet dat het leven op dit geïsoleerd liggende eiland voor velen niet gemakkelijk is. Boodschappen zijn duur, banen liggen niet voor het oprapen en de gezondheidszorg is beperkt." Hij riep op te blijven werken aan "eerlijke kansen op een goed leven voor iedereen". "Alle inwoners van ons Koninkrijk zijn gelijkwaardig." De koning sloot af met de tekst uit het refrein van Golden Rock, het regionale volkslied van Sint Eustatius.