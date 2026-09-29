Koning toegezongen bij liberaal-Joodse gemeente Den Haag

Koning Willem-Alexander is dinsdag tijdens een bezoek aan de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda in Den Haag toegezongen door een groep kinderen. In de bijna driehonderd jaar oude synagoge aan de Prinsessegracht verwelkomden zij de koning met een Hebreeuws lied.

De kinderen vertelden Willem-Alexander dat zij iedere week naar de synagoge komen en soms ook op feestdagen. De koning vroeg hen onder meer waar zij naar school gaan en of zij daar weleens discussies voeren over hun Joodse achtergrond. "Soms", antwoordden de kinderen.

Het bezoek begon met een gesprek met drie generaties rabbijnen over de ontwikkeling van de gemeente en het progressieve Jodendom. Willem-Alexander vroeg hen onder meer hoe zij hun rol in 2026 zien en waar zij als rabbijnen voor willen staan.

Soetendorp

Rabbijn Marianne van Praag vertelde dat zij Joods leven passend bij de 21e eeuw toegankelijk wil maken en Joden trots en zelfvertrouwen wil meegeven over hun identiteit. "Joods zijn is niet alleen synagoge", zei ze. De jonge rabbijn Asjer Waterman noemde het een "bijzondere tijd om rabbijn te worden".

Ook rabbijn Awraham Soetendorp nam deel aan het gesprek. Willem-Alexander begroette hem bij aankomst zichtbaar hartelijk. "Fantastisch u weer te zien", zei de koning, waarna hij Soetendorp een vriendelijk klopje op de schouder gaf.

Veiligheid

Na het gesprek kreeg Willem-Alexander een rondleiding. Ook sprak hij met jongeren, oudere gemeenteleden en Joodse expats over hun Joodse identiteit en de betekenis van de gemeente. Daarbij kwamen ook zorgen over antisemitisme en de veiligheid van Joden in Nederland aan bod.

Beth Jehoeda telt ongeveer driehonderd huishoudens en werd in 1930 opgericht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het de oudste liberaal-Joodse gemeente van Nederland. De synagoge waarin de gemeente samenkomt dateert uit 1726 en werd oorspronkelijk gebouwd voor Portugese Joden die zich in Den Haag hadden gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog stond het gebouw enige tijd leeg. In 1976 werd de synagoge in aanwezigheid van koningin Juliana opnieuw ingewijd voor gebruik door Beth Jehoeda.