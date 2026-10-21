Koning wandelt door natuurgebied in Overijssel

Koning Willem-Alexander heeft een wandeling gemaakt door het Overijsselse natuurgebied De Borkeld. Samen met landbouwminister Jaimi van Essen liet hij zich informeren over het beheer van het Natura 2000-gebied, een Europees beschermd natuurgebied.

De koning liep door het bos een klein stukje omhoog naar het uitzichtpunt op de Friezenberg. Daar nam hij even de tijd om te genieten van het uitzicht. "We kunnen ook gewoon hier blijven", grapte hij. Enkele wandelaars keken verrast op toen ze de koning tegemoet kwamen lopen, waarop Willem-Alexander hen enthousiast begroette.

Tijdens de wandeling kreeg de koning uitleg over het natuurgebied van circa 600 hectare. Het gebied kampt met verschillende uitdagingen, zoals verdroging en stikstof. Willem-Alexander kreeg te horen hoe verschillende partijen samenwerken om het gebied te herstellen.

Met een terreinwagen ging de koning verder naar het Elsenerveen. Een ecoloog vertelde daar over het herstel van het gebied, dat te maken heeft met verdroging. Zo zijn er plannen om samen met de provincie de grondwaterstand te verhogen.