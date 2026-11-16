Koning Willem-Alexander is maandag op Sint Eustatius op de fiets gestapt voor een korte tocht tussen historische plekken in Oranjestad. De koning opende de nieuwe Digital Heritage Route, waarmee bezoekers met behulp van virtual reality kunnen zien hoe vier historische locaties op het eiland er vroeger uitzagen.

Bij de ruïne van de voormalige synagoge Honen Dalim zette Willem-Alexander een oranje keppeltje op. Met een VR-bril kreeg hij een indruk van hoe de synagoge er ooit uitzag. Het gebouw komt uit 1739 en herinnert aan de Joodse gemeenschap die op het eiland woonde.

Vervolgens fietste de koning naar de overblijfselen van de Nederlands Hervormde kerk, die in 1755 werd geopend. Ook daar nam Willem-Alexander met een VR-bril enthousiast een kijkje in het verleden. "Echt goed gedaan, echt heel leuk", zei de koning.

De erfgoedroute is gerealiseerd in samenwerking met het Nederlandse bedrijf MissingLink. Bij de historische locaties staan informatiezuilen met QR-codes waarmee bezoekers onder meer digitale reconstructies en verhalen over de geschiedenis van het eiland kunnen bekijken. Bij het toeristenbureau kunnen bezoekers speciale doosjes aanschaffen waarin ze hun telefoon kunnen plaatsen om de locaties in virtual reality te bekijken.