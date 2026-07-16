Koning Willem-Alexander in najaar op werkbezoek naar Liverpool

Koning Willem-Alexander brengt in de eerste week van november een werkbezoek aan de stad Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het eendaagse bezoek staat de samenwerking op het gebied van innovatie in de maritieme maakindustrie en de lucht- en ruimtevaart centraal. Ook aandacht voor defensie en veiligheid krijgt een plek in het programma, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk vormt een belangrijk knooppunt voor innovatieve technologieën door de aanwezigheid van hightechproductiebedrijven, onderzoeksfaciliteiten en scienceparks. Rondom Liverpool zijn verschillende luchtvaartbedrijven gevestigd en in de regio zijn grootschalige maritieme projecten te vinden.

Het bezoek bouwt voort op het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in oktober 2018 en het werkbezoek aan Occitanië in 2025, dat deels in het teken stond van de lucht- en ruimtevaartsector. Parallel aan het werkbezoek vindt een economische missie plaats. Dat betekent dat er een delegatie van Nederlandse bedrijven, start-ups en kennisinstellingen mee reist.