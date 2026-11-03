Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn werkbezoek aan Liverpool een bezoek gebracht aan de British Music Experience. In het museum dat is gericht op de Britse muziekcultuur ontdekte hij meer over artiesten als The Beatles, David Bowie, Dusty Springfield, Queen en de Spice Girls.

Na afloop van de rondleiding poseerde de koning voor het bekende beeld van The Beatles dat voor de deur van het museum staat. Daar vroeg een journalist of de koning wilde delen wat zijn favoriete Beatles-nummer is, maar daar waagde de vorst zich niet aan. "Ik ga geen voorkeuren doorgeven", lachte hij.

Volgens het programmaboekje zou de koning 25 minuten in het muziekmuseum blijven, maar omdat hij wat voorliep op het programma bleef hij zeker drie kwartier. Hij bekeek er vitrines vol kleding en andere memorabilia van Britse popsterren.

Kevin McManus, UNESCO City of Music Manager, gaf de koning een rondleiding. Na afloop vertelde McManus dat de Nederlandse vorst hem niet had verteld wie zijn favoriete Britse artiest is. "Hij zei heel diplomatiek dat hij een zeer brede muzieksmaak heeft", lachte McManus.