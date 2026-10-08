Koningin Margrethe heeft na bijna drie maanden weer officiële taken vervuld als lid van de koninklijke familie. De 86-jarige koningin was samen met koning Frederik, koningin Mary en haar zus Benedikte bij het jubileumconcert ter ere van het 300-jarig bestaan van de Slotskirke van Frederiksborg. Op foto's gedeeld door het Deense hof is te zien hoe het gezelschap plaatsneemt in de kerk.

Verder is vastgelegd hoe Margrethe enthousiast klapt voor het orkest en meisjeskoor die de muziek verzorgden, uit de tijd rond de bouw van de slotkerk. De inwijding in 1726 vond plaats op de verjaardag van koning Frederik IV, op 11 oktober.

Vanwege haar kwakkelende gezondheid heeft Margrethe lange tijd geen officiële taken meer vervuld. In september werd de koningin weer in het ziekenhuis opgenomen na een onwelwording. Sindsdien ontving ze op paleis Fredensborg wel al een speciale ereprijs van het vrouwenblad ALT for damerne.