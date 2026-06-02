Koningin Margrethe zegt evenement af om gezondheid

Koningin Margrethe heeft om gezondheidsredenen een evenement afgezegd waar ze zaterdag bij zou zijn. Het Deense hof heeft bekendgemaakt dat de 86-jarige moeder van koning Frederik nog herstelt na haar ziekenhuisopname van vorige week.

Margrethe zou zaterdag op het eiland Falster de opening van een nieuwe, naar haar vernoemde, brug bijwonen. In haar plaats gaat kroonprins Christian nu naar de feestelijkheden bij de Koningin Margrethe II-brug.

Het Deense hof laat verder weten dat de aanwezigheid van de voormalige vorstin bij andere evenementen voortdurend wordt beoordeeld om ervoor te zorgen dat zij voldoende rust krijgt.

Margrethe werd afgelopen zaterdag ontslagen uit het Rigshospitalet, nadat zij daar vijf dagen had gelegen. Bij een CT-scan was een groot bloedstolsel in haar heupgebied aangetroffen. Half mei lag Margrethe ook al in het ziekenhuis, toen met hartproblemen.