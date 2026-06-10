De Deense koningin Mary is onder de indruk van het verhaal van Gisèle Pelicot, de Franse vrouw die jarenlang door haar man werd gedrogeerd en door tientallen mannen werd verkracht. De vrouw van koning Frederik had woensdag een ontmoeting met Pelicot, maakte het Deense hof bekend.

"Het onvoorstelbaar heftige verhaal van Gisèle Pelicot en haar moed om dit openlijk te vertellen, hebben grote indruk gemaakt op Hare Majesteit de Koningin", schrijft het paleis in een bericht op Instagram. Daarnaast bewondert Mary de feministe om "haar waardige stem, die heeft geleid tot meer publieke gesprekken over en een dieper begrip van seksueel geweld tegen vrouwen". Op de bijgevoegde foto's is te zien hoe de koningin en Pelicot met elkaar in gesprek zijn en samen door een tuin wandelen.

Mary ontving de feministe in het Kancellihus op paleis Fredensborg. Daar spraken de vrouwen over Pelicots autobiografie Een ode aan het leven, die eerder dit jaar werd uitgebracht. Ook wilde de Deense koningin weten hoe het nu met Pelicot gaat en hoe ze andere vrouwen helpt met haar verhaal.

De voormalige echtgenoot van Pelicot diende haar ruim tien jaar stiekem drugs toe, verkrachtte haar en nodigde tientallen anderen uit om hetzelfde te doen. Door de rechtszaak werd ze een feministisch icoon in Frankrijk en daarbuiten. Pelicot kon eerder rekenen op koninklijke belangstelling, onder anderen van de Britse koningin Camilla, die eerder dit jaar aangaf "sprakeloos" te zijn door het verhaal van de Française.