Koningin Mary weer aan het werk na zomervakantie

Koningin Mary is woensdag weer aan het werk gegaan na haar zomervakantie. De Deense koningin bezocht een non-profitorganisatie die zorg en onderwijs verzorgt in Kopenhagen. Ze kreeg daar een rondleiding en sprak met jongeren die kampen met psychische en sociale problemen.

Koning Frederik en koningin Mary waren sinds begin juli op vakantie. De Deense koninklijke familie startte de jaarlijkse zomervakantie traditiegetrouw op Gråsten Slot, de zomerresidentie aan de oostkust van Zuid-Denemarken. De familie deelde foto's waarop te zien was dat Mary geniet van een rit op een paard.

De vakantie werd daarna vervolgd op het koninklijke jacht Dannebrog. Het schip lag volgens Deense media voor anker bij het eiland Anholt. Koningin Mary was aan het einde van de vakantie ook nog aanwezig bij het WK Paardensport in Aken. De Deense koningin zat daar op de tribune naast prinses Amalia.