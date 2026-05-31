Koningin Mathilde loopt 20 kilometer door Brussel met zoon

Koningin Mathilde heeft zondag samen met haar zoon prins Emmanuel deelgenomen aan de 20 kilometer door Brussel. Dat meldt het Belgische hof op Instagram.

Bij het bericht zijn foto's gedeeld van de koningin en de prins tijdens het hardloopevenement. Volgens het hof liepen zij samen met ongeveer 50.000 andere deelnemers door de straten van de Belgische hoofdstad.

De 20 kilometer door Brussel geldt als een van de grootste sportevenementen van België en trekt jaarlijks tienduizenden deelnemers uit binnen- en buitenland.