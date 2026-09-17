Koningin Mathilde net als Máxima naar New York voor VN-werk

Koningin Mathilde gaat op 20 september naar New York voor de 81e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat deelt het Belgische hof donderdag. De koningin is pleitbezorgster van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Dinsdag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst al bekend dat Máxima ook aanwezig is.

Tijdens het vierdaagse bezoek staan vraagstukken rond humanitaire actie en vrede, en de gevolgen van de klimaatverandering en de digitale revolutie voor duurzame ontwikkeling centraal. Op het programma staat onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, en verschillende werksessies. Ook gaat ze met jongeren in gesprek over duurzame ontwikkeling en uitdagingen van een jongere generatie.

Ook koningin Máxima reist naar New York voor de Algemene Vergadering. Zij is pleitbezorger voor financiële gezondheid en heeft bijeenkomsten op de planning in dat thema.