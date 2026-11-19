Koningin Máxima woont maandag 23 november de eerste Top Nationale Weerbaarheid bij in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst spreken zo'n vijfhonderd vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties over hoe Nederland zich beter kan voorbereiden op crises en dreigingen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt.

De top richt zich onder meer op cyberaanvallen, sabotage en verstoringen van vitale voorzieningen. Ook wordt besproken hoe burgers en organisaties beter kunnen omgaan met noodsituaties.

Máxima spreekt tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers van de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid en verschillende betrokken organisaties. Daarna woont ze de opening bij en bezoekt ze een plein waar initiatieven worden gepresenteerd die de weerbaarheid van de samenleving moeten vergroten.