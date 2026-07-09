Koningin Máxima is donderdag in Amsterdam om te praten over financiële gezondheid. Op verschillende locaties in Amsterdam Zuidoost spreekt ze met inwoners en bestuurders van de hoofdstad over onder meer de aanpak van schulden.

De koningin, erevoorzitter van Stichting Financieel Gezond Nederland, legt het bezoek af samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Vijlbrief. Zij worden begeleid door Araya Sumter, de Amsterdamse wethouder van sociale rechtvaardigheid.

Het bezoek begint in het maatschappelijke Empower Centrum in de flat Gravestein. Op het programma staan onder meer rondetafelgesprekken over het programma Schuldenvrije buurt, een presentatie over schuldenproblematiek in Amsterdam en een pitch voor de verdere ontwikkeling van gebiedsgerichte aanpak.

De Stichting Financieel Gezond Nederland werkt samen met Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan financieel gezonde wijken in Nederland.