Koningin Silvia met vingers in oren bij concert

Een concert van de Zweedse artiest E-Type werd koningin Silvia vrijdag even te veel. Op beelden die Svensk Damtidning heeft gepubliceerd, is te zien dat de 82-jarige vorstin met haar vingers in haar oren zit toe te kijken.

Volgens het Zweedse blad lijkt het erop dat de dreunende muziek van E-Type, in Nederland vooral bekend van zijn voetbalanthem Campione 2000, te hard stond voor Silvia. De vorstin woonde het concert bij samen met haar man koning Carl Gustaf, schoondochter prinses Sofia en kleinkinderen prins Julian en prins Gabriel.

De show maakte onderdeel uit van de zogeheten Solliden Sessions, zomerconcerten in de tuin van het koninklijke zomerverblijf Solliden op het eiland Öland. Volgens Svensk Damtidning leek de 80-jarige Carl Gustaf het prima naar zijn zin te hebben.