Koningin Sonja heeft tijdens de afscheidsdienst voor koning Harald een rode roos op de kist van haar overleden echtgenoot gelegd. Dat deed ze toen muzikanten Åge Aleksandersen en Tuva Syvertsen het lied Jørgen Hattemaker van zanger Alf Prøysen vertolkten.

De 89-jarige Sonja bleef even staan bij de kist en legde vervolgens de hand op haar hart. Daarna boog ze voor haar echtgenoot.

Een dag na het overlijden van koning Harald op 28 augustus zou het koningspaar eigenlijk 58 jaar getrouwd zijn.

Tijdens de afscheidsdienst zijn veel leden van de Noorse koninklijke familie zichtbaar aangedaan. Onder anderen koningin Mette-Marit moest haar tranen wegvegen en koningin Sonja en de nieuwe koning Haakon vochten tegen de tranen.