Koninginnen Máxima en Mathilde naast elkaar bij VN-vergadering

Koningin Máxima en koningin Mathilde van België zaten dinsdag naast elkaar tijdens de 81e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op het hoofdkantoor van de VN in New York. Dat is te zien op foto's van de bijeenkomst.

De koninginnen zijn deze week allebei in de Amerikaanse stad vanwege hun werkzaamheden voor de VN. Máxima is pleitbezorger voor financiële gezondheid en Mathilde doet hetzelfde, maar dan voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Máxima arriveerde maandag in New York en was in de avond aanwezig bij de uitreiking van de 50-in-5-awards, waar personen en landen worden geëerd die zich inzetten voor een goede digitale publieke infrastructuur.